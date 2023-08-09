كنو يسجل الهدف الأول للهلال في مرمى الشباب (فيديو)

سجل محمد كانو هدف الهلال الأول في مرمى الشباب خلال أحداث المباراة التي تجمعهما حاليًا، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك سلمان 2023.

تقام المباراة على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية، ويتأهل الفائز منها لمواجهة نادي النصر في النهائي.

أول أهداف الديربي للهلال عن طريق كنو⚽️ الهلال 1 × 0 الشباب #الهلال_الشباب #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/mDJDe9hdbD — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 9, 2023

وتقام منافسات البطولة حاليًا في المملكة العربية السعودية، وتستمر حتى السبت القادم.

وجاء تشكيل نادي الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهراني.

خط الوسط: كنو - روبن نيفيز - ميشايل ديلجادو - سالم الدوسري.

خط الهجوم: سافيتش - مالكوم.

بينما جاء تشكيل الشباب كالتالي:

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو

خط الدفاع: فواز الصقور - سعيد الربيعي -حسان تمبكتي - الصبياني

خط الوسط:كويلار - رياض شراحيلي -القحطاني - إيفر بانيجا

خط الهجوم: عبدالله الجوعي، هاتن باهبري