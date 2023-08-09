رونالدو يواصل تسجيل أهدافه الحاسمة بالبطولة العربية

واصل النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو تسجيل أهدافه الحاسمة ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وقاد كريستيانو رونالدو فريقه النصر للصعود إلى المباراة النهائية عقب فوزه 1 / صفر على الشرطة العراقي، اليوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي.

أول أهداف اللقاء عن طريق رونالدو ⚽️ النصر 1 × 0 الشرطة #النصر_الشرطة #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/JeqzZ1TCIQ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 9, 2023

وتقمص رونالدو دور البطولة في اللقاء عقب تسجيله هدف الفريق السعودي الوحيد في الدقيقة 75 من ركلة جزاء، لينهي أحلام الفريق العراقي في الصعود للمباراة النهائية.

وواصل كريستيانو رونالدو هوايته في هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في المسابقة.

#كأس_الملك_سلمان_للأندية | 📸 نال جائزة أفضل لاعب في مباراة#الشرطة_العراقي و #النصر_السعودي لاعب فريق النصر: كرستيانو رونالدو 👏 pic.twitter.com/QzmxUTbX5j — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) August 9, 2023

وكان رونالدو قد تمكن من التسجيل خلال اللقاءات الأربعة الأخيرة للنصر في البطولة، وذلك في شباك الاتحاد المنستيري التونسي والزمالك المصري في مرحلة المجموعات، ثم في مرمى الرجاء البيضاوي المغربي بدور الثمانية، ثم أمام الشرطة اليوم.

ويلعب النصر في النهائي مع الفائز من مواجهة الهلال والشباب، اللذين يلتقيان حاليًا في مباراة المربع الذهبي الأخرى.