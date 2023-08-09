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رونالدو يواصل تسجيل أهدافه الحاسمة بالبطولة العربية

9 أغسطس 2023 · < 1 minutes

واصل النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو تسجيل أهدافه الحاسمة ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وقاد كريستيانو رونالدو فريقه النصر للصعود إلى المباراة النهائية عقب فوزه 1 / صفر على الشرطة العراقي، اليوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي.

وتقمص رونالدو دور البطولة في اللقاء عقب تسجيله هدف الفريق السعودي الوحيد في الدقيقة 75 من ركلة جزاء، لينهي أحلام الفريق العراقي في الصعود للمباراة النهائية.

وواصل كريستيانو رونالدو هوايته في هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في المسابقة.

وكان رونالدو قد تمكن من التسجيل خلال اللقاءات الأربعة الأخيرة للنصر في البطولة، وذلك في شباك الاتحاد المنستيري التونسي والزمالك المصري في مرحلة المجموعات، ثم في مرمى الرجاء البيضاوي المغربي بدور الثمانية، ثم أمام الشرطة اليوم.

ويلعب النصر في النهائي مع الفائز من مواجهة الهلال والشباب، اللذين يلتقيان حاليًا في مباراة المربع الذهبي الأخرى.