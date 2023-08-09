المطية “الشبابية” تحقق التوقيت الأفضل في منافسات فئة جذاع

حققت المطية "الشبابية" لمالكها فهد آل محمد الهاجري، التوقيت الأفضل في منافسات فئة "جذاع" ضمن المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن على أرض ميدان الطائف التاريخي.

ونجحت "الشبابية" بخطف المركز الأول في الشوط الأول والرئيسي خلال الفترة المسائية اليوم، بزمن وقدره 8:05.525 دقائق،وبمسافة 5 كلم.

الشبابيه تتصدر أول أيام الجذاع🎖#مهرجان_ولي_العهد_للهجن 2023 pic.twitter.com/LzgBZTY9Zy — مهرجان ولي العهد للهجن (@cpcfksa) August 9, 2023

فيما حققت المطية "غرام" لمالكها مسفر آل مرسان الهاجري ثاني أفضل توقيت في المنافسة بزمن وقدره 8:06.199 دقائق.

وحققت المطية "أشقر" لمالكها سعيد الدحبة العامري، ثالث أفضل توقيت بزمن وقدره 8:07.773 دقائق.

نتائج أشواط الفترة المسائية لليوم التاسع لفئة الجذاع (بكار-قعدان) ضمن منافسات

⁧#مهرجان_ولي_العهد_للهجن⁩ 2023 pic.twitter.com/wXjLJC6mgi — مهرجان ولي العهد للهجن (@cpcfksa) August 9, 2023

وأقيم اليوم في منافسات فئة جذاع (بكار ـ قعدان) في يومه الأول ضمن المرحلة التمهيدية 18 شوطاً،قطعت من خلاله المطايا اليوم 90 كلم، مسافة كل شوط 5 كلم، شارك فيها 447 مطية، بواقع 285 مطية في الفترة الصباحية،و162 مطية في الفترة المسائية.

وستخوض فئة الجذاع 38 شوطاً في اليوم التاسع والعاشر من المهرجان، بحيث تقطع خلاله المطايا 190 كلم، مسافة كل شوط 5 كلم على مدار يومين في فترتين، الصباحية تنطلق عند الساعة: 6.30 صباحاً، والمسائية في تمام الساعة: 3.00 عصراً.