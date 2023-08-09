سادس الصفقات.. لوسيانو فييتو يقود ⁧‫القادسية‬⁩ في دوري يلو

أعلن نادي القادسية، الناشط في دوري يلو، تعاقده مع الأرجنتيني لوسيانو فييتو قادمًا من الهلال.

ونشر نادي القادسية عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، مقطع فيديو للاعب الأرجنتيني، استعرض من خلاله مسيرته مع الأندية التي لعب لها، وأرفق معه تعليق: "هلا بمن عكس اتجاه الموج وجابك، هلا بالصيد الثمين بساحل الشرقية".

هلا بمن عكس اتجاه الموج وجابك 💎🔥

هلا بالصيد الثمين بساحل الشرقية 😍#القادسية pic.twitter.com/AdZktyye4o — نادي القادسية السعودي (@Alqadsiah) August 9, 2023

وانضم فييتو إلى الهلال موسم 2021، قادمًا من سبورتينج لشبونة البرتغالي، بعقد لمدة ثلاث سنوات.

بعدها انتقل إلى نادي الشباب على سبيل الإعارة، قبل أن يعود من جديد إلى الهلال حيث شارك معه في كأس العالم للأندية 2022 الذي أقيم في المغرب.

وسجل فييتو في مونديال الأندية 3 أهداف واختير ثالث أفضل لاعب في البطولة.

وهذه سادس صفقة للقادسية هذا الصيف بعد التعاقد مع مباي دياني، وماكس باور، وجويل روبلز، وألفارو جونزاليز، وألكسندر هاك.

وسبق لفييتو البالغ من العمر 29 عامًا، اللعب لأندية راسينج الأرجنتيني، وفياريال وأتلتيكو مدريد واشبيلية وفالنسيا في إسبانيا، ونادي فولهام الإنجليزي، وسبورتنج لشبونة البرتغالي.