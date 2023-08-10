واشنطن: الحكومة السودانية هددت بطرد بعثة الأمم المتحدة

نددت السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، والتي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي خلال أغسطس الجاري، بما وصفته بـ التهديد السوداني بطرد بعثة الأمم المتحدة من أراضيه، تزامنًا مع إعلان الخرطوم؛ ممثل الهيئة الأممية شخصا "غير مرغوب فيه".

وقالت السفيرة الأمريكية، خلال كلمتها بجلسة مجلس الأمن، وأمام الصحافيين بمقر الأمم المتحدة، متوجهة إلى نظيرها السوداني الحارث إدريس الحارث: "الحكومة السودانية حذرت من أن مشاركة فولكر بيرتس، رئيس بعثة الأمم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، في جلسة مجلس الأمن، سيضع حدا لبعثة الأمم المتحدة في السودان"، مشددة على أن هذا الأمر "غير مقبول".

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من جانبه نفى السفير السوداني الحارث إدريس الحارث، المندوب الدائم لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة، صحة الاتهام الأمريكي لحكومة بلاده، مشددًا على أن البعثة الأممية للسودان لم توجه لها أي رسائل من الخرطوم تهدد بمقاطعتها حال حضورها جلسة مجلس الأمن".

بدورها تلت مساعدة الأمين العام المكلّفة شؤون إفريقيا، مارثا أما بوبي، تقريرا حول النزاع في السودان، شجبت خلاله أعمال عنف جنسية واسعة النطاق ومقتل أطفال إما ضحايا وإما بالزج بهم في القتال.

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