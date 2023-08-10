أمانة العاصمة المقدسة تطرح فرصًا استثمارية بمكة المكرمة

طرحت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم، فرصة استثمارية؛ لإنشاء وتشغيل وصيانة مركز طبي تخصصي بحي الكعكية بمكة المكرمة.

وأوضحت الأمانة أن الفرصة الاستثمارية، تتمثل في إنشاء وتشغيل وصيانة المركز الطبي التخصصي، وذلك على مساحة تُقدّر بــ 2,857.98 متراً مربعاً، مبينة أن مدة العقد ستمتد لـــ 20 سنة قادمة، وأن آخر موعد للتقديم وفتح المظاريف سيكون بتاريخ 2023/10/01م.

وأشارت إلى أن التقديم على الفرصة سيكون عبر الدخول على الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص ببوابة الاستثمار البلدي "فرص".

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