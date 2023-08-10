القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 20 مُخالفًا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، عدد 20 مخالفًا لنظام البيئة، لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض.

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وأوضحت البيان الصادر عن القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم ضبط 14 آلية استخدمت في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية، و3 مقيمين من الجنسية اليمنية، و3 مقيمين من الجنسية الصومالية، ومقيمان من الجنسية المصرية، ومقيمان من الجنسية السودانية، ومقيمان من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية الهندية، ومواطن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999و996 في بقية مناطق المملكة.

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