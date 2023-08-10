جامعة الباحة تعلن نتائج القبول للطلاب والطالبات للعام الدراسي القادم

أعلنت جامعة الباحة، أمس، ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، عن نتائج القبول المباشر على المقاعد الشاغرة بالجامعة للطلاب والطالبات للعام الدراسي 1445هـ.

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ودعت العمادة المقبولين تأكيد قبولهم خلال 72 ساعة، منوهة بأنه لا يتطلب من المقبولين إرسال أي وثائق أو مستندات أو مراجعة للعمادة، مشيرةً إلى أنه يمكن الاطلاع على نتائج القبول من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة.

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