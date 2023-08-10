تعليم نجران ينهي إجراءات القبول لـ 952 مرشحاً ومرشحة للوظائف التعليمية

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، إجراءات المطابقة والمقابلات الشخصية والكشف الطبي لـ 952 مرشحًا ومرشحة، للوظائف التعليمية للعام ١٤٤٥هـ.

وأوضح مدير عام التعليم بنجران، منصور بن عبدالله آل شريم، أن الإدارة أنهت استعدادها مبكرًا لاستقبال المرشحين والمرشحات، لإجراءات المطابقة والمقابلات الشخصية، مبيناً أنه تم تسيير حافلات لنقل المرشحين والمرشحات، من مطار نجران‬ إلى مقرات المقابلات الشخصية، حيث تم التنسيق مع مستشفى الملك خالد بالمنطقة لإجراء الفحص الطبي لهم.

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من جهته أكد مساعد المدير العام للشؤون المدرسية، منصور القحطاني، أن الوظائف التي تم قبول المرشحين والمرشحات عليها في إدارة التعليم بالمنطقة، تضمنت تخصصات الرياضيات، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء، واللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، والإدارة.

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