الأهلي يستهدف لاعبا جديدا من ليفربول

كشفت تقارير صحفية أن الأهلي يستهدف ضم لاعب جديد من صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا للموسم الجديد.

وكان الأهلي تعاقد هذا الصيف مع المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو بعد نهاية عقده مع ليفربول، فيما انتقل كل من جوردان هندرسون وفابينيو إلى صفوف الاتفاق والاتحاد على الترتيب.

ووفقا لما كشفته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن الأهلي تقدم بعرض قيمته 12 مليون يورو، لضم الإسباني تياجو ألكانتارا، نجم وسط ليفربول، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

وأضافت الصحيفة أن الأهلي اتجه لضم تياجو بعد توقف مفاوضات التعاقد مع الفرنسي ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان.

ولا يشارك تياجو (32 عاما) بشكل أساسي مع ليفربول منذ الانتقال للفريق في صيف 2020 قادما من بايرن ميونخ، وهو ما قد يستمر في الموسم المقبل بعد تعاقد النادي مع لاعبين لدعم خط الوسط هذا الصيف، وهما المجري دومينيك سوبوسلاي والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر.

ردا على تقرير ليكيب، نفى الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، وجود محادثات بين تياجو والأهلي، مؤكدا أنه يرغب في البقاء مع الريدز.

يذكر أن الأهلي دعم صفوفه بخمس صفقات مع نجوم بارزين من أوروبا استعدادا للموسم الجديد، وهم رياض محرز، كاليدو كوليبالي، إدوارد ميندي، ألان سانت ماكسيمان، وأخيرا فرانك كيسي.

Thiago Alcantara, currently not in talks with Al Ahli. Focused on Liverpool as he already turned down several approaches from Saudi this summer. 🔴🇪🇸 #LFC pic.twitter.com/A6zYI3vOJR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2023