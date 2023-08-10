إنهاء معاناة مريض من مخاطر متلازمة توقف التنفس أثناء النوم في مستشفى المذنب

نجح الفريق الطبي في مستشفى المذنب العام في وضع حدٍ لمعاناة مريض من متلازمة توقف التنفس أثناء النوم، والتي لها مضاعفات خطرة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة، وذلك خلال عملية جراحية استغرقت ساعتين ونصف.

وقال تجمع القصيم الصحي، في بيان له اليوم الخميس، إن المريض حضر إلى المستشفى وكان يعاني من تكرار حالة توقف التنفس أثناء النوم وشخير حاد (متلازمة توقف التنفس أثناء النوم)، مع ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب، إضافة إلى أنه يشكو من صداع مزمن انعكس سلبًا على أدائه وعمله الوظيفي.

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وخضع المريض وهو بالعقد الثالث من عمره، لفحوصات طبية وأجريت له التحاليل اللازمة والتي كشفت أن الحالة التي يعاني منها المريض هي "متلازمة توقف التنفس أثناء النوم".

على الفور قرر أطباء جراحة الأنف الأذن والحنجرة إجراء عمل جراحي، ونجحه الجراحة التي استغرقت ساعتين ونصف الساعة في إنهاء معاناته.

وقام الفريق الطبي باستئصال أجزاء من سقف الحلق، واستئصال اللوزتين، واستئصال كامل للأنسجة الزائدة في الحلق.

مستشفى #المذنب ينهي معاناة مريض من متلازمة توقف التنفس أثناء النوم . pic.twitter.com/XiM4u33vH5 — تجمع القصيم الصحي (@ClusterQassim) August 10, 2023

وذكر تجمع القصيم الصحي أن ضربات القلب عادت للمريض بشكل منتظم، كما عاد ضغط الدم إلى المعدل الطبيعي، وأسفرت العلمية الناجحة عن انتهاء نوبات توقف التنفس أثناء النوم، وعاد المريض إلى حياته الاعتيادية دون أي مضاعفات تذكر وأصبح ينام بشكل طبيعي بعد تجاوز خطر المتلازمة.

يذكر أن عدد العمليات الجراحية التي أجراها مستشفى المذنب خلال الربع الثاني من هذا العام 2023م بلغت 283 عملية جراحية، تنوعت ما بين عمليات طارئة وروتينية، إضافة إلى عمليات جراحة اليوم الواحد.