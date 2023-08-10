كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وشركة "كيلمي" اليوم الخميس عن الكرة الرسمية التي سيتم استخدامها في كأس آسيا 2023 في قطر، والتي تقام خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024.

ووفقا للموقع الالكتروني للاتحاد القاري، تم تصميم الكرة الرسمية "فورتيكس كأس آسيا 23" لتحمل روح الإثارة والحماس والسرعة.

وتتضمن الكرة الرسمية اللون العنّابي الخاص بالدولة المضيفة قطر، كما أن تصميم الكرة يتضمن في الوسط شعار كأس آسيا 2023 في قطر، والذي يستوحي من ألوان وأشكال تعبّر عن روح وجوهر البطولة وكرة القدم الآسيوية

وخضعت الكرة لاختبارات فنية مكثفة من أجل ضمان تلبية أعلى معايير الأداء والجودة والمتانة، والجاهزية لاستخدامها في البطولة.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لموقع الآسيوي :"يسرنا أن نقوم بالإعلان عن أحدث الإنجازات في رحلتنا قبل انطلاق النسخة المقبلة من جوهرة بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك عبر الكشف عن الكرة الرسمية لكأس آسيا 2023 في قطر، عبر العمل مع شريكنا المميز كيلمي".

وأضاف :"بشكل يشابه الرحلة إلى كأس آسيا، قامت كيلمي بترسيخ تواجدها كعلامة رائدة على المستوى العالمي رياضياً، ونحن واثقون بأن التصميم المبتكر، والتكنولوجيا المستخدمة من قبل كيلمي، سيمنحان أفضل 24 منتخباً في قارة آسيا كرة مباريات على أعلى مستوى".

وفي المقابل، قال كي يونجزيانج رئيس شركة كيلمي :"نحن نفتخر بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل تطوير الكرة الرسمية التي تلبّي أعلى المعايير للاعبين المحترفين، وفي ذات الوقت تجسّد الإثارة والحماس في كأس آسيا 2023 في قطر، ونحن متشوقون لمشاهدة الكرة الرسمية في قلب الحدث خلال البطولة".