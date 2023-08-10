مهرجان أبها للتسوق يستقبل أكثر من 200 ألف زائر

استقبلت النسخة الـ 24 لمهرجان أبها للتسوق أكثر من 200 ألف زائر، منذ إطلاقه في المركز الدولي للمعارض بأبها.

ويمثل المهرجان أحد أوجه الأنشطة الاقتصادية خلال صيف عسير 2023، ونجح في توفير 500 فرصة عمل، إضافة لإتاحة الفرصة لتدريب شباب وشابات المنطقة، فيما يضم المهرجان 6 صالات للتسوق، لعرض أحدث المستلزمات المنزلية، والملابس، والعطور، والحلويات، وجميع احتياجات الأسرة، إضافة إلى عروض للمسرح.

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ويشهد مهرجان أبها إقبالاً من المصطافين والمتسوقين، حيث لاقت الفعاليات المتنوعة والخيارات المتعددة استحسان الزوار، وتضمنت الفعاليات عروضاً فنية، وفلكلورية، بمشاركة العديد من الفرق العالمية، والأمسيات الشعرية، إضافة إلى ما تقدمه مدينة الألعاب من وسائل ترفيهية متنوعة.

يتضمن المهرجان أحدث منتجات المصانع الوطنية والدولية المبتكرة من غذائية والاستهلاكية ومصنوعات الأسر المنتجة التي يمكنك التعرف عليها.

ويسدل الستار على مهرجان أبها للتسوق يوم الأطاثنين الموافق 14 أغسطس الجاري.