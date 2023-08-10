ريال مدريد يعلن إصابة كورتوا بقطع في الرباط الصليبي

أعلن ريال مدريد إصابة حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة الدوري الإسباني للموسم الجديد 2023-2024.

وتعرض تيبو كورتوا للإصابة خلال تدريبات ريال مدريد، ليضطر لمغادرة المران باكيا من شدة الألم.

وأصدر ريال مدريد بيانا عبر موقعه الرسمي جاء فيه: "بعد الفحوصات التي أُجريت على لاعبنا تيبو كورتوا، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى".

وأضاف النادي الملكي أن كورتوا سيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة.

ووفقا لما كشفته بعض التقارير الصحفية، فإن ريال مدريد يفكر الآن في التعاقد مع حارس مرمى جديد هذا الصيف بعد إصابة كورتوا.

وإذا لم يتمكن ريال مدريد من ضم حارس جديد سيضطر لخوض موسمه الجديد بالاعتماد على الحارس البديل أندري لونين.

يذكر أن ريال مدريد سيخوض مباراته الافتتاحية في الدوري الإسباني خلال الموسم الجديد بمواجهة أتلتيك بيلباو يوم السبت المقبل.