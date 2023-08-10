تحت رعاية الملك ونيابة عن ولي العهد.. نائب أمير مكة يحضر نهائي كأس الملك سلمان للأندية

يحضر نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، المباراة النهائية للنسخة الحالية من البطولة العربية لكرة القدم، على كأس الملك سلمان للأندية بين فريقي الهلال والنصر.

يأتي ذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابةً عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

موعد مباراة الهلال ضد النصر

وتقام مباراة الهلال والمصر الساعة السادسة من مساء السبت المقبل 12 أغسطس 2023، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمحافظة الطائف.

ونجح الهلال في التفوق على الشباب رغم نقصه العددي بنتيجة 3-1 ليضرب موعدا مع النصر في النهائي، والذي تخطى نظيره الشرطة العراقي 1-0 في الدور قبل النهائي.

وتذاع مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية 2023 على قنوات SSC الرياضية السعودية، وتطبيق شاهد باقة الرياضة.

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