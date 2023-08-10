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تنفيذ أكثر من 4800 جولة رقابية في الطائف خلال يوليو الماضي

10 أغسطس 2023 · < 1 minutes
أمانة الطائف
أمانة الطائف

أعلنت أمانة الطائف اليوم الخميس عن إجمالي عدد الجولات الرقابية التي نفذتها خلال شهر يوليو الماضي، مشيرة إلى أنها نفذت أكثر من 4800 جولة رقابية على المنشآت التجارية، بهدف التأكد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية والتعليمات البلدية.

وكشفت عن نتيجة الجولات الرقابية التي نفذتها، إذ أسفرت عن تطبيق الجزاءات البلدية على المخالفات المضبوطة، وإغلاق 18 مرفقاً لحين تصحيح أوضاعها.

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وركزت على المنشآت التجارية التي لها علاقة بالصحة العامة وأهمية حصول العاملين على الشهادات الصحية وتجديد الشهادات التي انتهت صلاحيتها، وضبط المخالفات التي تتعلق بالاشتراطات والتعليمات البلدية وسوء الحفظ والتخزين.

ونوهت الأمانة بمساهمة الأهالي والزوار وتعاونهم في مجال تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن الملاحظات والمخالفات عبر منصة "بلدي" وتطبيق "صوّر وأرسل" للأجهزة الذكية، أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.

 