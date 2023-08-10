تنفيذ أكثر من 4800 جولة رقابية في الطائف خلال يوليو الماضي

أعلنت أمانة الطائف اليوم الخميس عن إجمالي عدد الجولات الرقابية التي نفذتها خلال شهر يوليو الماضي، مشيرة إلى أنها نفذت أكثر من 4800 جولة رقابية على المنشآت التجارية، بهدف التأكد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية والتعليمات البلدية.

وكشفت عن نتيجة الجولات الرقابية التي نفذتها، إذ أسفرت عن تطبيق الجزاءات البلدية على المخالفات المضبوطة، وإغلاق 18 مرفقاً لحين تصحيح أوضاعها.

اقرأ أيضًا: 24 ألف جولة رقابية على منشآت صحية وتجارية في جدة

وركزت على المنشآت التجارية التي لها علاقة بالصحة العامة وأهمية حصول العاملين على الشهادات الصحية وتجديد الشهادات التي انتهت صلاحيتها، وضبط المخالفات التي تتعلق بالاشتراطات والتعليمات البلدية وسوء الحفظ والتخزين.

#أمانة_الطائف | جولات رقابية بلدية شرق الطائف الفرعية جولات رقابية مكثفة نفذتها فرق الفرع البلدي بشرق الطائف على المرافق الغذائية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والتعليمات البلدية، وتطبيق الغرامات بحق الأنشطة المخالفة pic.twitter.com/Dq88JIfXAL — أمانة الطائف (@tc_gov) August 9, 2023

ونوهت الأمانة بمساهمة الأهالي والزوار وتعاونهم في مجال تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن الملاحظات والمخالفات عبر منصة "بلدي" وتطبيق "صوّر وأرسل" للأجهزة الذكية، أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.