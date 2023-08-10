شوارع مكة تتزين بلافتات المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل وتكامل”

تزينت شوارع مكة المكرمة اليوم الخميس بلافتات المؤتمر الإسلامي الدولي "تواصل وتكامل" المنعقد يومي 26 و27 من شهر محرم لعام 1445 الموافق 13 و14 من شهر أغسطس 2023 في العاصمة المقدسة.

وصدرت أمس الأربعاء، موافقة خادم الحرمين الشريفين على إقامة المؤتمر الإسلامي الدولي ( تواصل وتكامل)، والذي تقيمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ويحضره 150 عالماً ومفتياً من مختلف إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم.

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وتواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استعداداتها لاستضافة المؤتمر الدولي (التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم "تواصل وتكامل").

لافتات المؤتمر الدولي (#تواصل_وتكامل) الذي تنظمه #وزارة_الشؤون_الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال يومي الأحد والإثنين ٢٦ - ٢٧ / ١ / ١٤٤٥هـ تزين شوارع #مكة_المكرمة. pic.twitter.com/fa8FofofGX — وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) August 10, 2023

أهداف ومحاور المؤتمر

ويعقد المؤتمر بمشاركة 150 عالمًا ومفتيًا من 85 دولة يمثلها وزراء ورؤساء الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات والجمعيات الإسلامية، لمناقشة سبل تعزيز التواصل وإيجاد آليات للعمل المشترك بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومختلف الإدارات الدينية في العالم، وذلك بهدف نشر الوسطية والاعتدال ونبذ خطاب الكراهية والعنف كمبادئ أساسية حض عليها الدين الإسلامي الحنيف.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز روابط التواصل والتكامل بين إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم لتحقيق مبادئ الوسطية والاعتدال وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب.

ويتضمن المؤتمر سبعة محاور رئيسة، هي: "جهود إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها في خدمة الإسلام والمسلمين وتعزيز الوحدة الإسلامية، والتواصل والتكامل بينها الواقع والمأمول، وجهودها في تعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب، والاعتصام بالكتاب والسنة النبوية تأصيلاً وجهوداً، والوسطية والاعتدال في الكتاب والسنة النبوية تأصيلاً وجهوداً، وجهود إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها في مكافحة التطرف والإرهاب، وجهودها في حماية المجتمع من الإلحاد والانحلال.