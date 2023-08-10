الحرائق تشتعل في “هاواي” الأمريكية والمسؤولون يطالبون السياح بالمغادرة

قال مسؤولون محليون في ولاية هاواي الأمريكية، إن نحو 36 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم مع اندلاع حرائق غابات سريعة الحركة في جزيرة ماوي في هاواي.

جاءت أغلب حالات الوفاة في مدينة لاهاينا والتي تعد الوجهة السياحية الرئيسية للجزيرة، في الوقت الذي اشتعلت فيه النيران أيضًا بدرجة كبيرة نتيجة رياح قوية لإعصار بعيد.

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إخلاء المنازل

الحريق هو واحد من عدة حرائق مستمرة أحرقت أحياء بأكملها في المدينة، ووفقا لما نشرته بي بي سي في تقرير لها، فقد أجبر آلاف الأشخاص على إخلاء منازلهم وأعلنت حالة الطوارئ في الولاية.

وتجري السلطات المحلية في الجزيرة أيضًا عملية بحث وإنقاذ ضخمة، ولا يزال بعض الأشخاص في عداد المفقودين.

وافتتحت السلطات المحلية في الولاية نحو 5 ملاجئ يتم إخلاء المواطنين بداخلهم ليكونوا مأوى لهم، وقال مسؤولون في وقت سابق إن النيران اجتاحت الجزيرة بشكل كبير، وكون الجزيرة وجهة سياحية شهيرة وهامة، فقد تم حث الزوار على الابتعاد عنها وعدم زيارتها في الوقت الحالي منعًا لتعرضهم لأي خطر نتيجة الحرائق الشديدة، حسبما كشفت بي بي سي.

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مكافحة الحرائق النشطة

وقالت سيلفيا لوك حاكمة هاواي للصحفيين "هذا ليس مكانا آمنا حاليا"، فلا يزال رجال الإطفاء يكافحون الحرائق النشطة، حيث تسقط طائرات الهليكوبتر المياه على الحرائق من الأعلى، كما تم قطع الجانب الغربي من الجزيرة بالكامل، مع فتح طريق رئيسي واحد فقط.وقالت حكومة مقاطعة ماوي في بيان في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، "مع استمرار جهود مكافحة الحرائق، تم اكتشاف 36 حالة وفاة إجمالية اليوم وسط حريق لاهاينا النشط".