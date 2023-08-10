تعاون تونسي ليبي لإيواء العالقين على الحدود بين البلدين

اتفقت تونس وليبيا اليوم الخميس على إيواء المهاجرين الأفارقة العالقين بين حدود البلدين، بسبب الظروف الصعفة التي يعيشها هؤلاء منذ عدة أشهر.

ووقع وزير الداخلية التونسي كمال الفقي مع نظيره الليبي اللواء عماد الطرابلسي أمس الأربعاء اتفاقًا بهدف إيواء بلديهما المهاجرين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء والمتواجدين عند الحدود منذ قرابة شهر.

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ويعيش عدد من المهاجرين منذ قرابة شهر في مراكز إيواء في محافظات جنوبي تونس حيث يتم تقديم الرعاية الصحية والنفسية لهم بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر التونسي.

وبموجب الاتفاق سيتم إخلاء الحدود الليبية التونسية من أي مهاجر غير شرعي بالتنسيق بين البلدين، واقتسام العبء بين البلدين إذ تتكفل تونس بإيواء مجموعة تضم 76 مهاجرًا و42 مهاجرة و8 أطفال، وتتكفل ليبيا بنحو 150 مهاجرًا.

وحتى وقت قريب كانت ثلاث مجموعات من إجمالي نحو 300 مهاجر تقطعت بهم السبل في منطقة رأس جدير العازلة بين البلدين بحسب منظمات غير حكومية. لكن وزارة الداخلية الليبية أكدت اليوم الخميس عدم وجود أي مهاجر غير شرعي في المنطقة الحدودية بين البلدين.

وقام الجانب التونسي، بإيواء المهاجرين في مراكز بمحافظات تطاوين ومدنين وقدمت لهم الرعاية الصحية والنفسية بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر التونسي. فيما أكدت ليبيا أنه لا يوجد أي مهاجر غير شرعي في المنطقة الحدودية بين البلدين.