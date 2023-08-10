هيئة الترفيه: رصد 3206 مخالفات في أكثر من 80 مدينة ومحافظة

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، الخميس، رصد 3206 مخالفات في أكثر من 80 مدينة ومحافظة بالنصف الأول من 2023، في إطار الرقابة المستمرة على الأنشطة والقطاعات الترفيهية التي تقع تحت نطاق إشراف الهيئة.

أكثر من 10 آلاف زيارة رقابية

ونفذت الهيئة خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، أكثر من 10 آلاف زيارة رقابية، تنوعت ما بين الزيارات الميدانية، والرقابة الرقمية المستمرة.

وحصدت منطقة الرياض النسبة الأكبر من المخالفات بواقع 30%، ثم مكة المكرمة بنسبة 27%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 26%، فيما تقاسمت بقية المناطق نسبة 17%.

واعتمدت الهيئة في رصد مخالفاتها على الزيارات الميدانية بالدرجة الأولى، ثم الرقابة الرقمية.

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