تعليم جدة: اعتماد نتائج حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية لعام 1445

اعتمدت مدير عام التعليم في محافظة جدة منال اللهيبي، اليوم الخميس، نتائج حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية لعام 1445.

وكشفت في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، عن أن عدد المتقدمين بلغ 610 متقدمين ومتقدمات، وبلغ عدد من شملهم النقل 503 منقولين ومنقولات، بنسبة 82.4%.

الرغبة الأولى 94%

وأكدت أن نسبة المنقولين والمنقولات على الرغبة الأولى 94%، ونسبة المنقولين والمنقولات على الرغبة الثانية 2%، ونسبة المنقولين والمنقولات على الرغبة الثالثة 1%، مشيرة إلى أنه سيتم إشعار المنقولين والمنقولات عبر إرسال رسائل نصية إلى جوالاتهم.

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