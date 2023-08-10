الفيضانات تحول منزلاً متنقلاً في النرويج إلى حطام

أظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض منزل للانهيار، بعدما جرفته مياه الفيضانات في النرويج.

ورصد الفيديو لحظة انجراف المنزل إلى المياه حتى اصطدامه بجسر على نهر "هيمسيلار" في النرويج وتحوله إلى حطام.

وضربت عاصفة "هانس" النرويج مما تسببت في فيضانات وسيول عارمة، تسببت في تعطيل حركة السفر وتشريد الآلاف من منازلهم.

عاصفة "هانس" تضرب النرويج وتسبب في فيضانات

وانهار سد بمحطة كهرومائية في النرويج جزئيا عقب عدة أيام من الأمطار الغزيرة، أمس.

وضربت العاصفة هانز الدول الاسكندنافية على مدار الأيام القليلة الماضية، وغمرت مياه الأمطار محطة الطاقة الكهرومائية، وأدت إلى انهيار جزئي في السد في منطقة براسكريدفوس شرقي النرويج.

ونقلت قناة "إن آر كيه" النرويجية العامة عن الضابط المسؤول بالموقع قوله إنه تم إجلاء سكان المنطقة، ولا يوجد خطر عليهم.

وذكرت شركة "هافسلوند إيكو" القائمة على تشغيل المحطة في بيان بتوقفها عن العمل في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وأن المنشأة تضررت حيث لم تفتح بوابات الفيضان أوتوماتيكيا.

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