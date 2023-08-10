الأهلي يضم المدافع إيبانيز من روما حتى 2027

أعلن الأهلي السعودي، اليوم الخميس، ضم المدافع روجر إيبانيز من روما الإيطالي لمدة أربع سنوات.

وأضاف الأهلي في حسابه في منصة "إكس" المعروفة سابقا باسم تويتر "أهلاوي الهوى والهوية برازيلي".

وقال النادي إن اللاعب وقع عقدا حتى نهاية موسم 2026-2027 دون الكشف عن قيمة الصفقة لكن وسائل إعلام قالت إنه دفع 32.94 مليون دولار.

وأضاف أن اللاعب خضع للكشف الطبي في باريس حيث وقع على العقود.

أبرز الأرقام والمشاركات لـ إيبانيز 🤩 🇧🇷 #RogerIbañezIsHere pic.twitter.com/k79vbLTHqr — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 10, 2023

وانتقل المدافع البرازيلي البالغ عمره 24 عاما من أتلانتا إلى روما على سبيل الإعارة في 2020، قبل انضمامه بشكل دائم في العام التالي.

وأحرز إيبانيز ثلاثة أهداف في 48 مباراة مع فريق المدرب جوزيه مورينيو في الموسم الماضي.

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