الكشف عن الشكل الجديد لكأس الملك سلمان للأندية التي سيتنافس عليها الهلال والنصر

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، عن الشكل الجديد لكأس الملك سلمان للأندية، والتي سيتنافس عليها الهلال والنصر، مساء السبت المقبل.

ويواجه فريق النصر نظيره الهلال على ملعب الملك فهد الدولي، في المباراة النهائية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

المباراة تنطلق 6 مساء السبت

وأعلن الحساب الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الخميس، انطلاق المباراة النهائية للبطولة العربية بين النصر والهلال في السادسة مساء يوم السبت.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية، سيُقام النهائي العربي الكبير، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نيابة عنه.

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