100 ألف مستفيد من خدمات مستشفى رفحاء العام

تبذل المملكة جهوداً ضخمة في مجال تقديم الرعاية الصحية، وفي هذا الإطار استطاعت مستشفى رفحاء تقديم خدماته الصحية لأكثر من 109 آلاف مستفيد خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 م، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من خدمات قسم الإسعاف والطوارئ بلغ 47059 مستفيدًا.

أكدت الصحة في الحدود الشمالية، أن عدد المراجعين في العيادات الخارجية 34849 مراجعًا تم على إثرها إجراء 552208 فحوصات مخبرية و 14494 فحصًا تصويريًا طبيًا بقسم الأشعة وكذلك صرف 115829 وصفة علاجية

و إجراء 856 عملية جراحية.

وأجرى مركز الكلى بمستشفى رفحاء العام عدد 4689 جلسة غسيل دموي من بينها 29 جلسة طارئة و 79 جلسة للمستفيدين الزائرين. بينما بلغ عدد المستفيدين من خدمات مركز السكر والغدد الصماء برفحاء 6791 مستفيدًا خلال النصف الأول للعام الحالي 2023 م .

جهود مستشفى رفحاء العام

وأوضح مستشفى رفحاء العام أنه قدم جهود توعوية شملت العديد من قطاعات الإدارات الحكومية العسكرية والمدنية، حيث تم إقامة أكثر من 8 معارض توعوية, وتم تسليط الضوء على أكثر من 6 آلاف مستفيد لرفع مستوى الوعي الصحي لدى الفرد والمجتمع.

كما تمكن أطباء مستشفى رفحاء العام من عمل زيارات ميدانية لمرضى الطب المنزلي بلغ عددها 2131 زيارة .

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