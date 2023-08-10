قواعد اللعب المالي النظيف تورط برشلونة.. 12 لاعبا فقط في المباراة الأولى

وضعت قواعد اللعب المالي النظيف التي تحددها رابطة الدوي الإسباني في أزمة جديدة، حيث إن حامل اللقب لا يمتلك إلا 12 لاعباً فقط خلال مباراته الأولى في الموسم الجديد.

ولم تستطع إدارة النادي تسجيل اللاعب إيلكاي غندوغان وآخرين، ما يزيد الشكوك حول عدم مشاركتهم في أولى مباريات الموسم أمام خيتافي يوم الأحد المقبل.

وبجانب غندوغان قائد مانشستر سيتي السابق المنضم في صفقة انتقال مجاني في يونيو الماضي، لم يتمكن برشلونة من تسجيل إنيغو مارتينيز وأوريول روميو، كما لم يستطع تسجيل رونالد أراوخو وماركوس ألونسو وسيرجي روبرتو وإنياكي بينيا.

ويجب على الأندية الالتزام بسقف رواتب رابطة الدوري الإسباني لتسجيل اللاعبين الجدد وأيضاً من جدد عقده.

ولن يتمكن برشلونة من اللعب على ملعب كامب نو في الموسم الجديد بعد الاتفاق على صفقة تقدر بمقابل 1.45 مليار يورو لتجديد الملعب الأيقوني المتداعي.

اقرأ أيضا:

رسميًا.. الأهلي يعلن تعاقده مع فرانك كيسيه قادمًا من برشلونة