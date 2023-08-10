أوكرانيا.. عشرات السفن تبدأ في الإبحار على مسؤوليتها بالبحر الأسود

بدأت عشرات السفن في الإبحار بالبحر الأسود على مسؤوليتها الخاصة بعد تشغيل "ممر إنساني" لها، يسمح بتحركها بعدما تقطعت بها السبل، وفق إعلان أوكراني رسمي، فيما أكد محللون أن هذا الإعلان يمثل اختبارًا لقدرة أوكرانيا على إعادة فتح الممرات البحرية في وقت تحاول فيه روسيا إعادة فرض حصارها الفعلي بعد انسحابها من اتفاق الحبوب الشهر الماضي.

وقالت البحرية الأوكرانية، في بيان إن الطرق اقترحتها أوكرانيا بالفعل مباشرة على المنظمة البحرية الدولية.

وستستخدم هذه الطرق "بشكل أوّلي، السفن المدنية الراسية في موانئ تشورنومورسك وأوديسا وبيفديني الأوكرانية منذ 24 فبراير 2022. وقال البيان "سيتم السماح للسفن التي يؤكد أصحابها/ قباطنتها رسمياً استعدادهم للإبحار في الظروف الراهنة بالمرور عبر الطرق".

ناقلات سلاح

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد حذرت في وقت سابق من أن موسكو ستعتبر جميع السفن المتجهة إلى أوكرانيا عبر البحر الأسود ناقلات أسلحة.

من جهة أخرى، أكد الممثل الرسمي للسلك الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، أنه تم إرسال رسالة إلى بعض الدول تتضمن دعوة للضغط على روسيا للعودة إلى صفقة الحبوب.

وقال ستانو خلال إحاطة للمفوضية الأوروبية، "نتوقع أن يأخذ الشركاء بعين الاعتبار التوضيحات ومطالبنا والعمل في اتجاه الضغط على روسيا»، دون أن يحدد الدول التي كان يتحدث عنها".

فشل صفقة الحبوب

وانتهت صفقة الحبوب في 18 يوليو، عندما أخطرت روسيا تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضها على تمديدها، كما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن شروط الاتفاق مع روسيا لم يتم الوفاء بها على الرغم من جهود الأمم المتحدة، لأن الدول الغربية لن تفي بوعودها. وينص الاتفاق على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.

صرح وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، بأنه سيتم قريباً البدء في توريد شحنات حبوب مجاناً من روسيا إلى دول في إفريقيا. وقال الوزير الروسي للصحفيين الخميس:«سنقوم بتوريد الحبوب مجاناً إلى دول في إفريقيا، الحديث يجري عن 6 دول وعن شحنات يتراوح حجمها من 25 ألف طن إلى 50 ألف طن. يجري العمل على تنفيذ ذلك وفي المستقبل القريب».

وعن وضع صادرات الحبوب الروسية في العام الزراعي الحالي، أشار باتروشيف، إلى أن روسيا صدرت العام الماضي كمية غير مسبوقة من الحبوب نحو 60 مليون طن، وهذا العام من المقرر تصدير نحو 55 مليون طن، لكن الرقم مرشح للزيادة.

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