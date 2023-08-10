واشنطن تعتبر الإفراج عن أميركيين في طهران “خطوة إيجابية”

اعتبرت واشنطن أن الإفراج عن أميركيين في إيران من السجن "خطوة إيجابية".

زقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، إن إخراج أميركيين في إيران من السجن "خطوة إيجابية".

وأضاف: "هذه مجرد بداية لعملية أتوقع أن تقود إلى عودتهم للولايات المتحدة".

المفرج عنهم قيد الإقامة الجبرية

ونقلت إيران 4 أميريكيين من سجن إيفين إلى الإقامة الجبرية، مساء الخميس، في خطوة تزيل أحد مسببات التوتر الرئيسية في العلاقة بين واشنطن وطهران.

وقال محامي واحد من 4 أمريكيين احتجزتهم إيران في سجن إيفين إنّهم غادروا السجن وهم قيد الإقامة الجبرية حاليا.

وأضاف انه يأمل أن تكون هذه خطوة صوب مغادرتهم إيران في نهاية المطاف.

رهائن أميركيون

الأمريكيون هم (رجلي الأعمال نمازي (51 عاما) وعماد شرقي (58 عاما)، بالإضافة إلى داعية حماية البيئة مراد طهباز (67 عاما)، والذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية. ولم تُعلن بعد عن هوية المواطن الأمريكي الرابع).

وغالبا ما يكون الإيرانيون الأمريكيون الذين لا تعترف طهران بجنسيتهم الأمريكية رهائن بين البلدين.

وقالت قناة (إن.بي.سي) نيوز في فبراير إن واشنطن وطهران تجريان محادثات غير مباشرة لبحث تبادل الأسرى ونقل أموال إيرانية بمليارات الدولارات موجودة في بنوك كوريا الجنوبية وهو ما تحول دونه العقوبات الأمريكية في الوقت الراهن. وإن جرى نقل الأموال، فستُنفق فقط في الأغراض الإنسانية.

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