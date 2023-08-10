قلق أمريكي حول سلامة رئيس النيجر المحتجز

عبرت واشنطن عن قلقها جراء سلامة رئيس النيجر المحتجز هو وعائلته.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، إن الولايات المتحدة تشعر "بقلق عميق" بشأن سلامة رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم وأمنه.

وقال حزب بازوم، الأربعاء، إن الرئيس وعائلته محتجزون في ظروف "قاسية" و"غير إنسانية" بمقر إقامتهم، حيث لا توجد مياه جارية ولا كهرباء ولا يمكنهم الحصول على سلع طازجة أو الوصول للأطباء.

كان الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، أعلن أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" قررت بدء تدخلها العسكري في النيجر "في أقرب وقت".

كانت القمة الطارئة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في أبوجا، انعقدت يوم الخميس، وحمّلت قادة الانقلاب في النيجر مسؤولية سلامة الرئيس المحتجز محمد بازوم، مؤكدة تمسكها بالحل السلمي للأزمة مع الاحتفاظ بكافة الخيارات، بما فيها التدخل العسكري.

الانقلابيون يرفضون الحلول الدبلوماسية

وأكد البيان الختامي لقمة "إيكواس"، الخميس، أن الجهود الدبلوماسية التي بذلتها المجموعة رفضها الانقلابيون في النيجر.

وقال الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي يتولى رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إن المجموعة لم تستبعد أي خيار بما في ذلك استخدام القوة كملاذ أخير.

وعقدت القمة التي استضافتها نيجريا، الخميس، لبحث رد قادة المجموعة على الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي بعد تحدي المجلس العسكري في نيامي لتهديدهم السابق باستخدام القوة لاستعادة الديمقراطية.

الحكومة الجديدة تفرض نفسها

وعُقد الاجتماع الذي تضمن محادثات مغلقة بعد ساعات من تشكيل قادة الانقلاب لحكومة جديدة، الأمر الذي فرض نفسه على جدول أعمال القمة قبل بدئها.

ومنذ انقلاب 26 يوليو، الذي أحدث صدمة في المنطقة، يرفض المجلس العسكري المبادرات الدبلوماسية وتجاهل مهلة انتهت في السادس من أغسطس حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم للسلطة.

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