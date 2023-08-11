كيريوس ينسحب من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

أعلن منظمو بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ، أخر بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي، اليوم الخميس انسحاب الأسترالي نيك كيريوس من البطولة.

وشارك كيريوس /28 عاما/ في مباراة وحيدة في 2023 بسبب الإصابات المتلاحقة.

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وبلغ كيريوس وصيف بطولة ويمبلدون في 2022، دور الثمانية في نسخة العام الماضي لبطولة أمريكا المفتوحة.

وغاب كيريوس عن بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الجاري بسبب الإصابة في الركبة التي خضع بسببها لعملية جراحية.

كما غاب النجم الأسترالي عن بطولة فرنسا المفتوحة ثم عاد إلى الملاعب في يونيو الماضي وشارك في بطولة شتوتجارت لكنه خسر على يد الصيني وو يبينج، قبل أن ينسحب من بطولة ويمبلدون بسبب الإصابة.