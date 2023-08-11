بمبلغ قياسي.. ليفربول يخطف صفقة كايسيدو من تشيلسي

يقترب نادي ليفربول الإنجليزي من إبرام صفقة قياسية تاريخية في الدوري الإنجليزي، حسبما أفاد تقرير لموقع "ذي أتلتيك" اليوم الجمعة.

وأوضح التقرير أن ليفربول اتفق مع نادي برايتون صباح اليوم الجمعة على ضم لاعب الوسط الإكوادوري الشاب مويسيس كايسيدو مقابل 110 ملايين جنيه إسترليني (نحو 127 مليون يورو).

وإذا أتم ليفربول هذه الصفقة، ستصبح أغلى صفقة يبرمها أي ناد إنجليزي، علما بأن تشيلسي الإنجليزي، حسبما أفاد التقرير، كان هو الأقرب لضم كايسيدو /21 عاما/ خلال الأيام الماضية.

BREAKING: Liverpool have now agreed a British transfer record fee of £110M for Brighton's Midfielder Moisés Caicedo 🔴💰 pic.twitter.com/zAi8FJjwJ6 — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 11, 2023

وتعاقد ليفربول بالفعل مع أليكسيس ماك اليستر، الذي لعب بجوار كايسيدو في خط وسط برايتون الموسم الماضي.

وحتى الآن، لا يزال المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك هو صاحب الصفقة الأغلى في تاريخ ليفربول، حيث انتقل إليه قبل خمس سنوات مقابل 85 مليون يورو.

ولكن تشيلسي يمتلك حاليا الصفقة الأغلى في تاريخ أندية الدوري الإنجليزي، حيث ضم في كانون ثان/يناير الماضي اللاعب الأرجنتيني الشاب إنزو فيرنانديز من بنفيكا البرتغالي مقابل 121 مليون يورو.