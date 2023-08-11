محام: يحق للأصم الترافع عن نفسه أمام القضاء من خلال مترجم

أوضح المحامي والمستشار قانوني أحمد المحيميد، إنه يحق للشخص من ذوي الإعاقة أن يترافع عن نفسه أمام القضاء، كما يحق للأصم المطالبة بتوفير مترجم باللغة التي يتفهمها.

وأشار المحيميد، خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية"، إلى أن الشخص ذوي الإعاقة يحق له طلب تأجيل النظر في الدعوى أمام المحكمة، لحين توفير مترجم له معتمد من وزارة العدل، مؤكدًا توافر عدد كبير من المترجمين المعتمدين لدى المحاكم السعودية.

فيديو | المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد: يحق لأي شخص أن يترافع عن نفسه أمام القضاء ،وفي حال كان من فئة "الصم" يحق له طلب توفير مترجم عبر "ناجز"#أبلغ_من_الكلام#الإخبارية pic.twitter.com/nCZVIJniuC — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 10, 2023

وأضاف المستشار قانوني أحمد المحيميد، محرك البحث الذي تستخدمه وزارة العدل عبر تطبيق ناجز الإلكتروني يتيح للمدعي أو المدعى عليه بأن يطلب توفير مترجم، مؤكدًا أن المحاكم السعودية توفر ذلك بجميع مقارها.

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