قناة عالمية جديدة تحصل على حقوق بث الدوري السعودي

حصلت شبكة "FOX Sports" الأمريكية على حقوق بث الدوري السعودي للموسم الجديد 2023-2024.

وينطلق دوري روشن السعودي مساء اليوم الجمعة بالمباراة التي ستجمع بين الأهلي والحزم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بتمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وبحسب ما كشفته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن شبكة "فوكس سبورتس" حصلت على حقوق بث الدوري السعودي للمحترفين في الولايات المتحدة الأمريكية.

يأتي ذلك بعد أن أبرمت المملكة صفقات مع قنوات بارزة أخرى قبل الموسم الجديد، حيث حصلت شبكة "DAZN" على حقوق البث المباشر الحصرية لعرض مباريات الدوري السعودي للمحترفين في إنجلترا، كما ستبث قناة "Canal +" الحدث في فرنسا وأفريقيا.

وحسب ما ورد، يتم بث ثلاث مباريات كل أسبوع، بما في ذلك كل مباراة يشارك فيها الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر، عبر شبكة "DAZN"، بدءًا من مباراة الجمعة بين الأهلي والحزم.

ولعل أبرز مباريات الجولة الأولى، ستكون التي ستجمع بين النجم الإنجليزي السابق ستيفن جيرارد كمدرب للاتفاق ضد النصر مع رونالدو يوم الإثنين المقبل.

وبرزت أندية الدوري السعودي للمحترفين كتهديد حقيقي للأندية الأوروبية الكبرى في سوق الانتقالات من خلال إنفاق أكثر من 350 مليون جنيه إسترليني على لاعبين جدد لتدعيم صفوفهم قبل الموسم الجديد.

يذكر أن الاتحاد هو حامل لقب الدوري السعودي بعدما فاز بالنسخة الماضية للمسابقة بعد غياب 14 عاما.