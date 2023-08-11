وزير الإعلام اللبناني يوقف بث التلفزيون الرسمي

قرر وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زياد مكاري، إغلاق التلفزيون الرسمي، اليوم الجمعة، ووقف البث بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان.

القرار جاء بسبب المشكلات التي يعانيها التلفزيون الرسمي اللبناني منذ مدة، وفي مقدمتها رواتب الموظفين، إذ يطالبون بزيادة الرواتب مع انهيار العملة المحلية، وارتفاع معدلات التضخم، مما دفع الموظفين إلى الإضراب منذ 12 يوما.

وأكد أحد مسؤولي الأخبار في التلفزيون الرسمي اللبناني، أن قرار الوزير لم يأت مكتوبا، بل أبلغه إلى التقنيين، مطالبًا بوقف البث وإبداله بـ color bar.

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جاء قرار الوزير، رغم إعلان مديرية الخزينة في وزارة المال أول أمس الأربعاء، تحويل 6 مليارات و396 مليونا و532 ألف ليرة لبنانية إلى مصرف لبنان، لدفع التعويض المؤقت للعاملين في التلفزيون الرسمي عن أشهر مايو ويونيو ويوليو من العام الجاري 2023.

ودخلت لبنان منذ خريف 2019، واحدة من أخطر الأزمات المالية والاقتصادية، حيث كانت قيمة سعر صرف الدولار الواحد توازي أقل من 2000 ليرة، ليصل الدولار الأمريكي إلى سعر صرف يوازي 100 ألف ليرة لبنانية بالسوق السوداء.

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