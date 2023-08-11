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“السديس” يؤم المصلين لاستكمال صلاة الجمعة بعد تعرض “المعيقلي” لوعكة صحية

11 أغسطس 2023 · < 1 minutes

تعرض إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي لوعكة صحية، حالت دون استكمال إمامته صلاة الجمعة بالحرم المكي، اليوم.

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وكان "المعيقلي" قد تحدث في خطبة الجمعة عن حقوق الأبناء، محذراً الآباء من الدعاء على أبنائهم.

وأظهر مقطع فيديو نشرته "العربية" عبر موقع "إكس"، أن رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، أمّ بعد ذلك المصلين واستكمل صلاة الجمعة.

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