“السديس” يؤم المصلين لاستكمال صلاة الجمعة بعد تعرض “المعيقلي” لوعكة صحية

تعرض إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي لوعكة صحية، حالت دون استكمال إمامته صلاة الجمعة بالحرم المكي، اليوم.

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وكان "المعيقلي" قد تحدث في خطبة الجمعة عن حقوق الأبناء، محذراً الآباء من الدعاء على أبنائهم.

شاهد.. الشيخ ماهر المعيقلي خطيب المسجد الحرام لم يستطع إكمال صلاة الجمعة والشيخ عبدالرحمن السديس يؤم المصلين ويستكمل الصلاة#السعودية pic.twitter.com/8skUdofLQT — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 11, 2023

وأظهر مقطع فيديو نشرته "العربية" عبر موقع "إكس"، أن رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، أمّ بعد ذلك المصلين واستكمل صلاة الجمعة.

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