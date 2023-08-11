الشيخ ماهر المعيقلي يتصدر “التريند” في المملكة.. دعوات بالشفاء والسلامة

حالة من القلق انتابت الآلاف على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، بعد العارض الصحي الذي تعرض له إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة، اليوم.

وانهالت التغريدات التي تتمنى له الصحة والعافية، بعد تأكيد المتحدث الرسمي برئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي في خير وعافية وصحة جيدة ولله الحمد والمنة.

وكتب حساب "إياد الحمود": "الشيخ ماهر المعيقلي لم يستطع إكمال صلاة الجمعة (ربما وعكة صحية بسبب الحر) والشيخ عبدالرحمن السديس يؤم المصلين ويستكمل الصلاة. ألف سلامة وقدامك العافية يا شيخ".

الرئاسة تطمئن الجميع بأنه بخير وعافية وصحة جيدة.. بسبب عارض صحي لفضيلة الشيخ #ماهر_المعيقلي يتأخر ويقدم معالي الشيخ عبدالرحمن السديس ليتم بالمصلين صلاة الجمعةhttps://t.co/aljfS5CLSW pic.twitter.com/EkCSe7ZWiJ — رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين (@ReasahAlharmain) August 11, 2023

وقال "مياح مخلد": "ياذا الجلال والإكرام بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وعظمتك وعزتك وجلالك وقدرتك، نُعيذ صديق كتابك الكريم، حبيبنا شيخنا الفاضل ماهر المعيقلي مِن شرّ مايجِد ويُحاذِر.. إنّك انت الشافي المعافي سبحانك طهور لابأس طهور لابأس طهور لابأس".

وكتب "أبو شريف": "الحمدلله الشيخ ماهر طيب.. حدث انخفاض بسيط في الضغط".

وقال حساب طيبة عبدالعزيز: "خطاه السوء لا بأس عليه طهور إن شاءالله وقدامه العافيه الله يحفظ أئمة الحرم جميعاً ويمدهم بالصحة والعافية". الحالة الصحية للشيخ ماهر المعيقلي