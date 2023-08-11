الخارجية السودانية: المبعوث الأممي فولكر بيرتس أحد أسباب اندلاع الحرب في البلاد

قالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الجمعة، إن قوات الجيش لن تعود للمفاوضات ما لم تلتزم قوات الدعم السريع بالانسحاب من منازل المدنيين.

وأوضحت في بيان صحفي، أن رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس تعاون مع بعض الجهات دون غيرها "بشكل متحيز"، مؤكدة أن تصرفاته أحد أسباب اندلاع الحرب.

لا ابتزاز أو تهديد

وأكدت أن السودان رفض حضور رئيس البعثة الأممية لجلسة مجلس الأمن لا ينطوي على أي ابتزاز أو تهديد لأحد.

وبينت أن رئيس البعثة الأممية لم يعد ممثلا للأمين العام للأمم المتحدة في السودان.

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