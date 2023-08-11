خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من ملك مملكة إسواتيني

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة خطية، من الملك مسواتي الثالث ملك مملكة إسواتيني، تتضمن سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وأوجه تكثيف التنسيق الثنائي حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تسلم الرسالة، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في الرياض اليوم، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لمملكة إسواتيني ثولي دلادلا.

استعراض أوجه العلاقات بين البلدين

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

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