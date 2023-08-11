مدرب النصر عن مباراة الهلال: نخوض نهائي كأس الملك سلمان للأندية لننتصر

أكد لويس كاسترو مدرب النصر، اليوم الجمعة، أن فريقه يخوض نهائي كأس الملك سلمان للاندية (البطولة العربية) برغبة في حسم اللقب.

وقال كاسترو في مؤتمر صحفي عشية مواجهة الهلال غدا السبت: "إذا كان مدرب الهلال يقول إنه لا يملك مهاجما ويسجل فلا أعتقد أنه يحتاج لمهاجم".

وأضاف "تقولون إن الخصم لا يملك مهاجما والآن تقولون لا يملك حارسا، هل سيلعبون غدا بسبعة لاعبين أو ثمانية فقط؟ جيسوس يملك لاعبين مميزين في فريقه".

وفي مواجهة النصر، يفتقد الهلال حارس مرماه الأساسي وقائده عبد الله المعيوف بعد طرده في الفوز 3-1 على الشباب في قبل النهائي.

وأكمل كاسترو: "وصلنا للنهائي رغم الإرهاق والضغط. تخوض مباريات النهائي لتنتصر فيها، وهذا ما نريد فعله غدا".

وقال المدرب "غدا مباراة بين النصر والهلال وليست بين كاسترو وجيسوس. نحن أصدقاء منذ سنوات، لعبنا سويا في فريق واحد، لعبنا أمام بعضنا كثيرا ويعرف أنني أتمنى له الخير دائما وهو يعرف أني أريد أن أنتصر عليه غدا وكذلك الحال بالنسبة له. ستكون مباراة جميلة".

اقرأ أيضا:

مدرب الهلال: جاهزون لمباراة النصر.. وسنخوض لقاء عالميا بكل المقاييس