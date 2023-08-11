مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية للنازحين بالسودان

تبذل المملكة جهود كبيرة في مجال الأعمال الإنسانية وتقديم الدعم والمساعدة، ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في السودان تحقيقا للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.

وقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 9 أطنان من السلال الغذائية في محلية بورتسودان بولاية الأحمر في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2023م.

توزيع 30 طنًا من السلال الغذائية في الخرطوم

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2023م.

وجرى أمس الأول توزيع 30 طنًا من السلال الغذائية في محلية كرري التابعة لولاية الخرطوم استفاد منها 3.239 فرداً من الفئات النازحة.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقوم بها المملكة عبر ذرعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للوقوف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق وتخفيف معاناته جراء الأزمة الإنسانية الراهنة.

توزيع 25 ألف ربطة مخبز يوميًا للعائلات المحتاجة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة لعام 2023م، في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان، ويقوم المشروع بتوزيع 25.000 ربطة خبز يوميا للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان.

يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة اللاجئين في مختلف مواقع تواجدهم.

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