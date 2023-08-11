الاتحاد السعودي يعتمد تعديلات على لائحة الانضباط

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه اعتمد عددًا من التعديلات على لائحة الانضباط والأخلاق للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

وأشار الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت مساء اليوم الجمعة إلى أن هذه التعديلات سيتم العمل بها اعتبارًا من اليوم.

وأضاف الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيانه أن الموافقة على تعديلات اللائحة جاءت بناء على المادة (35) الفقرة (11) من النظام الأساسي للاتحاد، والتي تمنح مجلس الإدارة صلاحيات اعتماد لوائح الاتحاد والموافقة على التعديلات التي تطرأ عليها.

مجلس إدارة الاتحاد السعودي يعتمد التعديلات الجديدة على لائحة لجنة الانضباط والأخلاق للموسم الرياضي الجديد. — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) August 11, 2023

وينطلق الموسم الجديد من الدوري السعودي مساء اليوم الجمعة بمباراة تجمع الأهلي، العائد إلى المسابقة، ونظيره الحزم.

تغيير في لجنة الانضباط

وفي سياق متصل، كان مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم وافق على قبول الاعتذار الذي تقدم به عضو لجنة الانضباط والأخلاق ثامر بن عبدالله الحمود عن عدم الاستمرار في منصبه، وذلك لظروفه العملية.

وقدم رئيس الاتحاد السعودي ياسر بن حسن المسحل باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس، شكره وتقديره للحمود على ما قدم من عمل خلال الفترة الماضية، متمنيًا له التوفيق في مسيرته المقبلة.

كما قرر المجلس تعيين ياسر بن عبدالله آل حماد عضوًا في لجنة الانضباط والأخلاق وفق الفقرة 4 من المادة 35 من النظام الأساسي، على أن تتم المصادقة على تعيينه من أعضاء الجمعية العمومية وفقًا للفقرة 10 من المادة 23 من النظام الأساسي للاتحاد.

ويحمل آل حماد درجة الماجستير في القانون الدولي المقارن من الولايات المتحدة الأمريكية، وسبق أت عمل في عدد من مجالات القانون المختلفة بخبرة تتجاوز 14 عامًا.

تعديل بشأن تسجيل اللاعبين الأجانب

أيضًا كان الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر في وقت سابق أن تكون قائمة أندية دوري روشن السعودي للمحترفين (أثناء فترات التسجيل) مفتوحة للاعبين الأجانب (غير السعوديين) ودون تحديد حد أعلى، وذلك من خلال أنظمة التسجيل المعتمدة داخل الاتحاد السعودي فقط، على أن يتم تحديد اللاعبين المحترفين غير السعوديين بالحد المسموح به (8 لاعبين) عبر النظام الإلكتروني الخاص برابطة دوري المحترفين السعودي وذلك خلال المهلة التي تحددها الرابطة وتنتهي بتاريخ 15 سبتمبر المقبل.

وذكر الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيانه أن القرار جاء بهدف إتاحة فرصة أفضل للأندية واللاعبين خلال فترة الانتقالات، وتعزيزًا للدور الذي تقوم به رابطة دوري روشن للمحترفين المتمثل في اختصاصها بتنظيم وإدارة المسابقة من خلال اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين المصادق عليها من قبل مجلس إدارة الاتحاد، ولما يحققه نظامها الإلكتروني (SPLIS) من ضوابط لقوائم الأندية، والتي يتم فيها تسجيل أسماء اللاعبين المحترفين السعوديين وغير السعوديين وفقًا للحد الأعلى المحدد سلفًا من قبل الاتحاد.