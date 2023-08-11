هالاند يقص شريط أهدف الموسم في الدوري الإنجليزي

احتاج النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، 4 دقائق فقط ليقص شريط أهداف الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" في شباك بيرنلي.

وسجل هالاند أول أهدافه في الموسم الجديد في شباك بيرنلي، الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "تيرف مور" في افتتاحية المسابقة.

وحوّل هالاند كرة عرضية متقنة من رودري إلى داخل الشباك من أول لمسة له في المباراة.

ويعتبر هالاند هو هدّاف الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي، بعدما سجل 36 هدفًا.

كما يدخل مانشستر سيتي الموسم الجاري مدافعًا عن اللقب الذي توج به في الموسم الماضي.