ضربة بداية قوية.. هاتريك فيرمينو يقود الأهلي للفوز على الحزم

قاد البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الأهلي الجديد، فريقه لتحقيق فوز مستحق على مضيفه الحزم بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ستاد الأمير عبدالله الفيصل مساء اليوم الجمعة بافتتاح الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الجديد 2023-2024.

واحتاج فيرمينو 6 دقائق فقط على بداية المباراة ليسجل هدفه الأول من ضربة رأسية مستغلًا كرة عرضية متقنة.

وأضاف المهاجم البرازيلي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 10، بعد تمريرة عرضية أرضية من رياض محرز.

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فيرمينو يفتتح أهداف الموسم الجديد في الدوري السعودي

وبعد انطلاق الشوط الثاني بـ5 دقائق، تمكن الحزم من تقليص الفارق عن طريق فينا دي سوزا، الذي استغل خطأ فادح من السنغالي إدوارد ميندي، حارس الأهلي.

لكن فيرمينو أعاد الفارق إلى هدفين بعدما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 72، ليوقّع على أول "هاتريك" في المسابقة هذا الموسم.

ويأتي الهاتريك في أول ظهور رسمي لفيرمينو بقميص الأهلي، بعدما انتقل إليه في صفقة انتقال حر هذا الصيف.

وشهدت المباراة مشاركة الصفقات الجديدة التي أبرمها الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وعلى رأسها فيرمينو، ورياض محرز، وسانت ألان ماكسيمين، وفرانك كيسيه.

وحصد الأهلي أول 3 نقاط في الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين، بعد عودته من دوري يلو.

في المقابل، فشل الحزم، الصاعد هو الآخر إلى المسابقة حديثًا، في الحصول على أي نقطة من الجولة الأولى.

وتستكمل مباريات الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي للمحترفين غدًا السبت، إذ يلعب الطائي ضد ضمك، والفيحاء ضد الخليج.