الأهلي يحافظ على عادته في افتتاحية الدوري.. وفيرمينو يكرر رقم السومة

حافظ الأهلي على عادته بعدم الخسارة في مباراة افتتاح الدوري السعودي للمحترفين، بعدما تغلب على الحزم بنتيجة 3-1 مساء اليوم الجمعة في أول مباراة بالموسم الجديد من المسابقة.

فالأهلي، العائد إلى الدوري السعودي للمحترفين، حصد أول 3 نقاط في الموسم، بعد أن قدم أداءً مميزًا على ستاد الأمير عبدالله الفيصل.

وحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا"، فإن الأهلي حافظ على سجله خاليًا من الخسارة في أي مباراة افتتاحية على أرضه بدوري المحترفين السعودي، حيث خاض 8 مباريات، فاز في 5 وتعادل في 3 مباريات.

فيرمينو على خطى السومة

من جانبه، أحرز روبرتو فيرمينو أهداف الأهلي الثلاثة ليسجل "هاتريك" في أول ظهور رسمي له.

وأصبح فيرمينو ثاني لاعب يسجّل "هاتريك" للأهلي في الجولة الافتتاحية بدوري المحترفين السعودي بعد عمر السومة في 2014، ورابع لاعب يسجّل "هاتريك" في أول مبارياته بالمسابقة والأول منذ السومة كذلك.

أيضًا يعد فيرمينو ثاني لاعب برازيلي يفتتح أهداف الأهلي في دوري المحترفين السعودي والأول منذ فيكتور سيموس عام 2012.

في المقابل، واصل الحزم نتائجه السلبية في المباراة الافتتاحية في الدوري السعودي، إذ لم يفز في 7 مباريات، حيث تعادل 4 مرات، وخسر 3 مرات.