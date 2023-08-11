الرياض تستضيف المنتدى الدولي للرياضة والسلام للمرة الأولى

تحت عنوان (الرياضة مفتاح السلام) تستضيف مدينة الرياض للمرة الأولى في تاريخها المنتدى الدولي للرياضة والسلام الذي تنظمه اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بالتعاون مع منظمة الرياضة والسلام خلال الفترة 18-19 من أكتوبر المقبل في قصر الثقافة في حي السفارات.

ويهدف المنتدى الذي يقام بعنوان (الرياضة مفتاح السلام)، إلى تعزيز دور الرياضة كقناة لنشر القيم والمواقف والسلوكيات الإيجابية التي تؤدي إلى إرساء قيم السلام العالمي، وذلك لما تتمتع به الرياضة من قوة وتأثير كأداة اتصالية عالمية ولغة يتحدثها الجميع.

ويتضمن المنتدى الذي يُنظم بالتعاون مع مكتب حي السفارات بالهيئة الملكية بمدينة الرياض، العديد من الجلسات التي تناقش الأحداث الرياضية الكبرى وتمكين الرياضة النسائية وؤية المملكة 2030 في جانبها الرياضي وبرنامج جودة الحياة، إضافة إلى العديد من الجلسات الحوارية؛ بمشاركة نخبة رياضيي العالم ورجال المال والأعمال وشخصيات علمية ومسؤولي منظمات غير ربحية من مختلف دول العالم وشركات رياضية ووكالات تابعة للأمم المتحدة.

دعم قطاع الرياضة في المملكة

من جهته، رفع رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الشكر والعرفان والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على ما يوليانه من دعم سخي وغير محدود للقطاع الرياضي بالمملكة، أسهم في جعل المملكة الوجهة الأولى لاستضافة كبرى الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية.

ورحب بكافة المشاركين من مختلف دول العالم في المنتدى الدولي للرياضة والسلام، في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، متمنياً أن يخرج المنتدى بنتائج تسهم في تعزيز دور الرياضة في السلام العالمي.

يذكر أن منظمة الرياضة والسلام تأسست عام 2007م بواسطة رئيسها نجم الخماسي الحديث الأولمبي والعالمي جويل بوزو، وتحت الرعاية السامية لأمير موناكو ألبرت الثاني، وهو حلقة وصل بين المنظمات الخيرية في العالم والمنظمات الرياضية بمختلف أنواعها كاللجنة الأولمبية الدولية، واللجنة البارالمبية الدولية، واللجان الأولمبية والبارالمبية الوطنية، والاتحادات الرياضية.

الجدير بالذكر، أن جميع مؤتمرات المنتدى الدولي للرياضة والسلام، أقيمت بإمارة موناكو بداية من المؤتمر الأول عام 2008م، باستثناء عام 2012م في سوتشي الروسية، وعام 2018م في جزيرة رودس اليونانية.

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