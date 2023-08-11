الاتحاد يقدم عرضًا جديدًا للشباب من أجل تمبكتي

يصر الاتحاد على التعاقد مع حسان تمبكتي، لاعب الشباب، خلال ما تبقى من فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث قدم عرضًا ثانيًا للنادي، حسب ما ذكرت التقارير الصحفية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" مساء اليوم الجمعة أن إدارة نادي الاتحاد تنتظر رد نظيرتها في الشباب على العرض الثاني المقدم للفوز بخدمات تمبكتي.

وكان الاتحاد قدم عرضًا سابقًا بقيمة 50 مليون ريال من أجل ضم تمبكتي، لكن الشباب رفض هذا العرض.

ويتضمن العرض الثاني الذي قدمه الاتحاد استفسارًا عن طلبات الشباب، مع الالتزم بتوفيرها.

ويأمل الاتحاد في الحصول على توقيع مدافع محلي من أجل حل أزمة قيد اللاعبين الأجانب، حيث سيضطر النادي لاستبعاد بعض محترفيه من القائمة.

وأصبح البرازيلي فابينيو الوافد الجديد إلى الاتحاد جاهزًا للمشاركة مع الفريق ضد الرائد في مباراة الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي للمحترفين بعد غدٍ الإثنين.

ويريد الاتحاد تدعيم صفوفه بصفقات قوية من أجل المنافسة على ألقاب الموسم الجديد، وعلى رأسها الدوري السعودي، وكأس العالم للأندية، خصوصًا بعد الإقصاء من كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.