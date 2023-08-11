مانشستر سيتي يضرب بيرنلي بالثلاثة في افتتاح الدوري الإنجليزي

افتتح مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، موسمه الجديد بالفوز على مضيفه بيرنلي بنتيجة 3-0 بملعب "تيرف مور" مساء اليوم الجمعة.

وجاءت ثلاثية مانشستر سيتي في المباراة الافتتاحية للمسابقة لموسم 2023-2024.

وحصد مانشستر سيتي أول 3 نقاط في الموسم الجديد، بينما خرج بيرنلي، الذي يدربه فينسنت كومباني، والصاعد حديثًا إلى "بريميرليج".

وسجل إيرلينج هالاند، هداف الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي، هدفين أمام بيرنلي.

ففي الدقيقة 4 تقدم هالاند بهدف لمانشستر سيتي مستغلًا تمريرة عرضية من رودري.

وأضاف المهاجم النرويجي هدفًا ثانيًا في الدقيقة 36 من تسديدة رائعة في أعلى الزاوية اليمنى لشباك أصحاب الأرض.

لم يكتفِ مانشستر سيتي بهدفي الشوط الأول، وإنما عزز تقدمه بهدف ثالث حمل توقيع رودري من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلًا تخبط دفاعي.

وخرج كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، مصابًا في الدقيقة 22 من المباراة، ودخل بدلًا منه ماتيو كوفاسيتش.

وتعرض أنس الزعروري، لاعب بيرنلي، بطاقة حمراء مباشرة، بعد تدخل عنيف على ساق كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي في الوقت المحستب بدلًا من الضائع عن الشوط الثاني، علمًا بأن الحكم اتخذ قراره بعد اللجوء لتقنية الفيديو المساعد.

اقرأ أيضًا:

هالاند يقص شريط أهدف الموسم في الدوري الإنجليزي