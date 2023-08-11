ديربي الهلال والنصر.. مواعيد أهم مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

يشهد اليوم السبت عددًا من المباريات القوية المرتقبة في مختلف البطولات حول العالم، لعل أبرزها مباراة القمة بين الهلال والنصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية).

ويلتقي الهلال والنصر في مدينة الطائف في أول مباراة نهائي للبطولة العربية للأندية بين فريقين من مدينة واحدة عبر التاريخ.

وتستكمل مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" في ثوبه الجديد بإقامة مباراتين.

ويتنافس بايرن ميونيخ ولايبزيج على لقب كأس السوبر الألماني، في مستهل مبارياتهما في الموسم الألماني الجديد، فالأول هو بطل الدوري، والثاني حامل لقب الكأس في الموسم الماضي.

ويشهد الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" عدة مباريات ضمن الجولة الافتتاحية، أبرزها مواجهة أرسنال، وصيف بطل الموسم الماضي، ضد نوتنجهام فورست.

ويفتتح ريال مدريد موسمه بملاقاة أتلتيك بيلباو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

مواعيد أهم مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

كأس الملك سلمان للأندية الأبطال

الساعة 06:00 مساءً.. الهلال – النصر.. عبر قناة SSC1 HD.

الدوري السعودي

الساعة 06:00 مساءً.. الطائي – ضمك.. عبر قناة SSC EXTRA 1 HD.

الساعة 09:00 مساءً.. الفيحاء – الخليج.. عبر قناة SSC EXTRA 1 HD.

كأس السوبر الألماني

الساعة 09:45 مساءً.. بايرن ميونيخ – لايبزيج.. عبر قناة beIN Sports HD 3.

الدوري الإنجليزي

الساعة 02:30 ظهرًا.. أرسنال – نوتنجهام فورست.. عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

الساعة 07:30 مساءً.. نيوكاسل يونايتد - أستون فيلا.. عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

الدوري الإسباني

الساعة 10:30 مساءً.. أتلتيك بيلباو – ريال مدريد.. عبر قناة beIN Sports HD 1.

الدوري الفرنسي

الساعة 10:00 مساءً.. باريس سان جيرمان – لوريان.. عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.