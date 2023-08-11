نهائي الهلال والنصر في كأس الملك سلمان للأندية بصافرة مغربية

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم أنه اختار طاقم تحكيم بقيادة المغربي رضوان جيد لإدارة مباراة الهلال والنصر المقرر إقامتها مساء اليوم السبت في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية).

وذكر الاتحاد العربي في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي في ساعة مبكرة من صباح اليوم أن رضوان جيد سيكون حكم الساحة في المباراة المرتقبة بين الجارين السعوديين.

ويساعد رضوان جيد، الثنائي لحسن أزكاو، ومصطفى أكركاد.

كما يتولى محمود البنا مهمة الحكم الرابع في المباراة.

وعلى تقنية الفيديو المساعد يتواجد الحكم سمير الكزاز، ويعاونه قوراري مقران.

#كأس_الملك_سلمان_للأندية | حكام المباراة النهائية .. بالتوفيق لجميع الحكام .. pic.twitter.com/XJfWNErpxY — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) August 11, 2023

وكان الهلال تأهل إلى المباراة النهائية بعد أن تخطى عقبة الشباب بنتيجة 3-1، فيما هزم النصر نظيره الشرطة العراقي بهدف.

يذكر أن بطل كأس الملك سلمان للأندية الأبطال سيحصل على مكافأة مالية قدرها 6 ملايين دولار.