مانشستر يونايتد يؤكد انتقال فريد إلى فنربخشة التركي

أكد مانشستر يونايتد أن لاعبه البرازيلي فريد سينتقل إلى صفوف فنربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر مانشستر يونايتد في بيان نشره عبر موقعه على شبكة الإنترنت الجمعة "يمكن للنادي أن يؤكد توصله لاتفاق مبدئي مع فنربخشة بشأن انتقال فريد".

🔴 تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع فناربخشة لانتقال فريد.#يونايتد — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) August 11, 2023

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة 15 مليون يورو (4ر16 مليون دولار).

وانتقل فريد، صاحب الـ30 عاما، إلى مانشستر يونايتد قادما من شاختار دونيتسك الأوكراني في 2018، وشارك في 213 مباراة مع الفريق الإنجليزي في كل البطولات.

ويتوجه فريد حاليا إلى تركيا للانضمام لفنربخشة، الذي توصل لاتفاق مبدئي لضم اللاعب.

ويطير اللاعب البرازيلي الدولي، الذي ينتهي تعاقده مع مانشستر يونايتد في الصيف المقبل، إلى إسطنبول للخضوع للكشف الطبي السبت.